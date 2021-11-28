周焯華昨早帶署調查 澳政府：絕不姑息

司警：拘11人 涉不法經營賭博

澳門特區政府昨午發出新聞稿重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。

溫州市公安局日前於微博發聲明，當局已查明以周焯華、張寧寧為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內從事開設賭場犯罪行為；截至2020年7月，以周焯華為首的集團已發展至股東級代理199人，賭博代理逾1.2萬人，中國境內賭客會員逾8萬人，並指「涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序」。