內地工業企業利潤連升兩月
文章日期：2021年11月28日
【明報專訊】國家統計局公布，10月規模以上工業企業利潤按年增長24.6%，較9月加快8.3個百分點，並連升兩個月；兩年平均增長26.4%，加快13.2個百分點。至於今年首10個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達7.16億元人民幣，按年升42.2%，並比2019年同期增長43.2%；兩年平均增長19.7%。
10月按年增長近25% 增幅較9月加快
國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，10月份工業生產輕微回升，工業品出口增長較快，部分工業品價格繼續上升，帶動企業收入增長有所加快。規模以上工業企業收入按年增長12.2%，較上月加快2.1個百分點，為企業盈利改善奠定良好基礎。
她續稱，多個行業保持利潤增長，其中採礦業、原材料製造業10月利潤按年分別增長2.81倍及56.1%，明顯高於工業平均水平，增速亦較上月分別加快51.7和18.4個百分點。此外，受「雙11」購物節等因素帶動市場需求，10月消費品製造業利潤按月轉跌為升3.6%，當中有七成以上的相關企業盈利錄得回升。
不過，當局強調，部分下游行業成本壓力仍然較大，工業企業效益下行壓力依然存在。