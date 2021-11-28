內地工業企業利潤連升兩月

10月按年增長近25% 增幅較9月加快

國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，10月份工業生產輕微回升，工業品出口增長較快，部分工業品價格繼續上升，帶動企業收入增長有所加快。規模以上工業企業收入按年增長12.2%，較上月加快2.1個百分點，為企業盈利改善奠定良好基礎。

她續稱，多個行業保持利潤增長，其中採礦業、原材料製造業10月利潤按年分別增長2.81倍及56.1%，明顯高於工業平均水平，增速亦較上月分別加快51.7和18.4個百分點。此外，受「雙11」購物節等因素帶動市場需求，10月消費品製造業利潤按月轉跌為升3.6%，當中有七成以上的相關企業盈利錄得回升。

不過，當局強調，部分下游行業成本壓力仍然較大，工業企業效益下行壓力依然存在。