抗疫成效勝歐美 助亞太區遏通脹

《金融時報》指出，亞洲需要進口大量能源，跟全球大部分地區一樣，受到原油、天然氣、煤炭等大宗商品價格上漲的影響，但亞洲地區通脹相對溫和，背後源於當地更有效應對新冠疫情。亞洲大部分地區迄今避免了大規模的強制封鎖，防疫封鎖措施僅限於局部範圍。

亞洲僅局部封城 消費需求波動較小

相對成功的抗疫措施，為經濟帶來不少好處。從商品到服務的需求方面，亞洲消費者的需求波動較小。反觀歐美經歷過封城後，消費需求異常旺盛。若從未被禁制在家，消費者不會感受到購買跑步機等運動器材的迫切性，也不會熱中於升級電子設備或佈置家居。若消費者一直可如常理髮、美容或定期檢查牙齒，就不會在經濟重新開放時急需各種服務。需求波動較小，意味供應壓力相對較小。此外，亞洲在全球製造業的主導地位，也令亞洲區內較容易保持物資供應充足。

經濟研究諮詢公司Capital Economics的報告指出，自新冠疫情爆發以來，由中國向歐洲運送貨櫃的成本增長4倍，而在亞洲區內的運輸成本僅增長1倍。當疫情導致部分工廠關閉，亞洲區內的企業可找到較多的替代供應商，較少出現供應中斷。

美爆疫即裁員 持續影響勞動力

亞洲與西方另一差異是勞動力供應。當疫情爆發時，美國大量工人被解僱，結果對勞動力供應造成持久的影響。這推高了西方國家的工資，也是推高通脹的原因之一。反觀亞洲在疫情期間的失業情况未如西方嚴重，而亞洲幾乎沒有類似西方的資薪暴漲現象。

日本央行行長黑田東彥上月底表示，日本的物價變動緩慢，是因為需求的恢復一直相當遲緩。他認為日本不太可能經歷美國等地出現的通脹升幅。日本央行貨幣政策委員會預計，截至2022年3月底的財年，不包括生鮮食品的核心消費者價格指數將會持平，此前預測為上漲0.6%。從經濟學家的角度，通脹潤滑了經濟運轉的齒輪。小量通脹可增加企業利潤，帶動工資上升，推動經濟增長。通脹還可減輕債務負擔，降低貸款的相對成本。日本通脹增長乏力，成了經濟學家的主要挑戰之一。

[企業地球村]