薛偉傑：將軍澳工業邨建大樓 每層可當「地廠」

樓底至少6米高 可安裝大型機器

其中，位於將軍澳創新園的「先進製造業中心」（AMC），為全新興建的大樓，樓高7層，每層樓的樓底都至少有6米高，每層樓都可以當作「地廠」（傳統工廈地下）般使用，方便安裝大型機器，這種設計在全世界也少有。

AMC的總樓面面積達108,580平方米，預期明年第二季開始讓租戶陸續進駐，現已租出超過一半。

此外，位於大埔創新園、由舊大樓翻新而成的「醫療用品製造中心」（MARS），會在12月落成，先讓生產醫療或健康產品的公司進駐。MARS樓高4層，總樓面面積18,629平方米，地下那一層的樓底高達14米，2樓的樓底亦有6米高，3樓和4樓的樓底則為3米高。

大埔MARS下月落成 「家得路」進駐生產保健品

家得路集團總裁陳家偉透露，已租到一個位於地下的單位，面積約2萬方呎，將會建立符合工業4.0標準的生產線，預料明年底開始在香港生產部分保健品，代替從美國輸入。除了在本地銷售，還會出口到大灣區，甚至有可能出口至東南亞。

明報記者 薛偉傑

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