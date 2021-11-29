十字牌為慈善活動拍攝的一段宣傳片近期在網上爆紅，有不少回響，網民對該廣告有很正面的回應。以疫情為背景─「一句只想和你身體健康」，以張衛健名曲《身體健康》改編，訊息純正簡單，宣傳片也沒有太多品牌產品資訊，就是簡單的置入品牌理念，但意想不到的一首舊歌，竟找來10個單位參與，觀眾看罷，眼角是太悶打呵欠的眼淚，還是觸動你心的一滴淚？

重啟疫情前案子要再考慮

十字牌重啟營銷案子，廣告的中心訊息堅持不變。疫情穩定市況漸趨回穩，很多營銷的案子都重新啟動。當中有不少應該是疫情前早計劃好，甚至是已經製作好的，這段時間都會急不及待重啟計劃，特別是佳節當前就是營銷的好時機。不過這被偷去的一兩年，變化實在太大，品牌和Marketers重啟這些案子時也得留意社會氣氛和普遍的接受程度是否有改變，當時無傷大雅的一個點子一句說話，事過境遷可能有不同的傳譯，麥兜的Tone & Voice從來都沒有怎麼變，但早前煮成熟飯的一孖臘腸就滿城風雨。苦了一眾廣告人，但大家總會在不同境況中找到營銷的空間。加油不了，一支鮮奶祝你身體健康應該還好吧。

前奏鋪排和精簡訊息

有意義有訊息的宣傳片，又怕太冗長悶到觀眾。十字牌今次的音樂宣傳片，如果以一首歌曲來說大概5分鐘不算太長，加上有意思有味道，是可以「忍受」的長度。不過觀眾耐性有限，如果沒有好好計劃，整個營銷的內容可能未到「感動」就被觀眾唾棄，白花了製作團隊的心機。十字奶今次的剪輯可以更精簡，或是先有Teaser作為這條5分鐘片的前奏，或許會讓這有心機之作，更有張力更受落。我都欣賞十字牌市場部對「悶」的回應，十字牌本來就不是一個很「爆」的品牌，玩少少正經的帶出訊息更切合品牌個性。說得也對，玩橋之餘，對得起品牌本身才是專業。

宣傳片與整套營銷計劃

我們再為客戶製作營銷計劃時，都會被問到宣傳片該長還是短。這很難一概而論，當然我還是很強調主題和內容的重要性，宣傳片的長短，還是次要，也該看整套營銷計劃前後的鋪排，宣傳片是主菜，前菜和甜品如何配合才會是一頓好晚餐。大家也不要小看短片的威力，短片平台Tik Tok超越了Facebook成為全球最高下載的應用程式，當中短片帶來很大的威力，之前有個Slap Your Teacher的活動，在這個年輕的社交平台中居然一呼百應，令學校和老師們人人自危，也真的有學生賞老師一巴掌。這是一個負面的例子，但也讓大家明白宣傳片長短有別，但主題還是重中之重。據我所知，這個宣傳片只是慈善活動，和其他合作宣傳計劃的第一步，這個香港品牌如何觸動香港人心，拭目以待。