無移交安排 大律師料不送內地
文章日期：2021年11月29日
【明報專訊】市場關注，周焯華捲入內地開賭案會否移交到內地受審。澳門大律師何金明接受本報訪問時表示，在刑事案件中，澳門若已立案調查的話，便有專屬調查權，在案件完結前，應不會移交澳門居民到其他地方，包括中國內地或香港特區。倘有資料顯示作為疑犯的澳門居民是涉及刑罰可判死刑的案件時，疑犯亦可提出反對移送，以往終審法院亦曾考慮基於生命權因素而裁定禁止遣送的。如在澳門立案調查而不入罪，兩地現時並無引渡或移交條款適用及相應的法律規範，因此只能按澳門法律辦事。
48小時內決定會否羈押
他指出，若疑犯並非現行犯（即非犯案過程中人贓並獲），一般不需要羈押，但要取決於檢察院及初級法院刑事起訴法庭依案件情節訊問的結果而定，再決定具體實施的強制措施，當中包括要求疑犯提供擔保、交出旅遊證件、定期報到，亦不排除羈押。檢察院一般在收到案件後，按程序在48小時之內過堂，並會作初步安排及決定，判定最終需否羈押。
在澳門當局及檢察院立案之後，何金明續稱，當局會調查案件及了解細節，調查期需時一至兩年不等。在調查有結果並發出控訴書後（倘疑犯被羈押則須在6個月內發出控訴書，否則羈押要取消），案件會交初級法院刑事法庭排期審訊。當澳門刑事案件在刑事法庭作出排期審訊決定作出後，才免除司法保密義務。