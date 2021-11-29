中小企融資平台MODIFI研上市可能

新近完成1.87億B輪融資

MODIFI大中華總監區文彥接受本報訪問時表示，公司在9月份完成2400萬美元融資，主要用於擴充業務及繼續研發科技。作為全球唯一橫跨北美、歐洲及亞洲的中小企貿易數碼融資平台，他們借助科技、大數據及人工智能技術提供方案。在疫情影響下，出口業不時受到封關及抽驗影響，加上近月船期受阻，英美等在岸運輸面對限制，中小企就算照常付貨，亦擔心未必能夠快速收回款項，因此對能夠減省人手工作、覆核文件及監察工序的數碼保理融資服務需求大。

現時經MODIFI處理及買斷應收貨款涉及的單據，中小企在毋須提供擔保或企業東主個人擔保，兼在無追溯權下，一般在48小時內獲得放款。一般而言，經風險評估及參考過買家的紀錄後，客戶可取回貨款的比率約八成。區文彥稱，多了客戶盡快經公司處理收款，因此對保理服務需求增加並令業務量上升。現時MODIFI連同香港已在全球各地設有9個辦事處，並且見到中國作為主要出口地，加上與東盟之間的貿易量龐大，因此會注視亞洲地區的市場發展。

馬士基有份投資 利發展

區文彥又稱，公司本身背後的投資者之一為全球最大貨輪公司之一的馬士基旗下的Maersk Growth，這有助他們取得商業對商業及物流相關情報。意大利主要銀行之一Intesa Sanpaolo旗下創投基金支持，亦對MODIFI開拓貿易融資業務時得到助力。他們在中港市場方面，亦會物色能夠幫助到他們發展的伙伴。