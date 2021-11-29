內地電動車供應鏈尋寶 A股機會更多

【明報專訊】恒指今年以來下跌11.57%，跑輸滬深300指數，跑贏MSCI中國指數（見圖3）。瑞銀李智穎分析，內地股市明年有機會繼續跑出，「電子商貿、在線遊戲及教育等新經濟股，只是MSCI中國指數或恒指成分股，全部沒有在內地A股上市，可以說，今年受政策不利影響的板塊全部均不在A股。我們在A股建議投資的一籃子股票，當中包括綠色科技、半導體、手機供應鏈、電能車、電池股，今年以來股價表現很好，個別升幅更以倍數計。既然A股有這麼多好的上市公司，盈利可觀增長，自然可以帶動股價上升」。