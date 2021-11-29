撰文 旻晞

剛於上周五截止認購的雲音樂，可算是內地掀起「互聯網監管風暴」後，首家來港招股的主要互聯網媒體企業。截至上周五傍晚，市場消息指公開部分獲超額5倍認購，又指擬以中間價205元定價，股份將於本周四掛牌。聯席保薦人包括美銀證券、中金和瑞信。

集團除控股股東網易、阿里巴巴（9988）及百度（9888）亦是股東，與騰訊（0700）旗下的騰訊音樂一爭中國互聯網音樂市場，談及中國互聯網行業，這些企業名字，老是常出現。

網易阿里百度均為股東

留意今次集團僅引入3名基石投資者，又或者說是2名。因3名基石投資者當中包括控股股東網易自己，其餘兩名投資者則是索尼音樂及奧比斯投資。若以招股中間價計算，三者已認購雲音樂是次發售股份的83%（未計行使超額配售權），對上市後股價或構成一定支持，當然，如早前便說，這亦非一定。

九成活躍用戶「90後」或「00後」

雲音樂，顧名思義就是搞音樂，是國內主要在線音樂平台之一。集團主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱（月費由8元至18元不等（人民幣，下同）和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。其他收入來源包括提供廣告服務、銷售數字專輯和音樂衍生服務。

互聯網平台用戶數目是作為衡量企業價值的重要指標之一。截至今年9月底，雲音樂在線音樂活躍用戶達1.84億戶，按年增長2.5%。當中，月付費用戶由1424萬人增至2752萬人、升93%，付費率由7.9%增至14.1%，雖則一如互聯網業發展的常理，就是付費用戶愈多，人均消費會趨下跌（參見表），但至少反映愈多用戶願意付費購買服務。而在社交娛樂服務方面，截至今年9月底月活躍用戶數2110萬人，當中付費用戶58萬，按年增93%、付費率2.7%。資料顯示，雲音樂有逾九成月活躍用戶是「90後」或「00後」，亦為市場憧憬集團用戶群收入隨年齡增長，其未來消費潛力有進一步提升空間。

內地反壟斷 料利多於弊

雲音樂亦重視「音樂社區」的營造，平台已匯聚大批粉絲、音樂人、評論家、意見領袖等，用戶於平台上自由創建各種音樂衍生內容，如編輯歌單作分享、發表評論，製作播客和音樂視頻，在線K歌表演等，都成為「用戶生產內容」（UGC）的來源。今年上半年，集團用戶日均聽歌時間76分鐘，產生28億條UGC歌單，增強了用戶對平台的「黏性」及變現能力。

同時，雲音樂亦注重獨立音樂人的培育，截至今年6月底，已吸引逾30萬位註冊獨立音樂人，成為中國最大的獨立音樂人在線孵化器。務求在主流音樂中另闢蹊徑。尤其吸納獨立音樂人，亦有助降低平台的「版權成本」，達至雙贏。

談及內地互聯網業，少不免要顧及監管風險。但作為業內的「二哥」，監管機構於「反壟斷」的工作或者是「利多於弊」，事關因應監管新環境，業內音樂版權「獨家授權」從此退場，有助市場其他參與者包括雲音樂，與業內巨頭「騰訊音樂」競爭。

雲音樂市佔20.5% 騰訊音樂72.8%

當然，與騰訊音樂競爭絕非易事。論業務規模，騰訊音樂市場份額72.8%；雲音樂20.5%；截至第三季，騰訊音樂月活躍用戶達6.36億人，是雲音樂的3.4倍；付費用戶有7120萬人，為雲音樂的2.6倍。

更重要是，騰訊音樂去年全年總收入291.5億元，盈利41.6億元；比較雲音樂去年全年收入48.9億元，虧損15.2億，相差巨大。雖則今年首9個月雲音樂終錄得毛利，但集團已預期直至2023年全年仍要錄得虧損。雲音樂較騰訊音樂表現較佳的部分，或只有在線音樂用戶付費率較高。（14.9%比11.2%）

按去年銷售計市銷率騰訊音樂約2.71倍；雲音樂5.8倍。雲音樂未來的增長潛力究竟能否支撐其較高估值，相信將成為很多股民心目中的疑問。

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