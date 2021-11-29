翠華中期蝕3040萬 內地增店最多 續推廣外賣

明報記者 葉翠

截至9月底止的6個月，受入境遊客等疫情所帶來的不確定因素影響，集團蝕3042.8萬元，而去年同期虧損7764.5萬元；毛利為3.75億元，按年增26%，毛利率為71.7%，按年升3.1個百分點；每股基本虧損為2.21港仙，去年同期為5.63港仙，不派中期息。另外，集團大力推廣外賣服務，與送餐服務供應商緊密合作，以致通過第三方網上外賣平台的收入按年升10.6%。

網上外賣平台收入按年升10.6%

期內，集團關閉2間香港餐廳，總括而言分別在香港、中國內地及新加坡淨增1間、3間及2間餐廳，合共經營83間餐廳。與去年同期相比，集團在內地以「翠華」品牌經營的餐廳增加10間，主要位於大灣區城市，如廣州、珠海及深圳，亦有位於南京。集團稱，計劃明年第一季前於香港增設3間餐廳，亦會繼續與新加坡合作伙伴珍寶合作，並重開位於Heeren的餐廳。而截至9月底集團共有約2600名僱員，較3月底增加19%。上半年度集團的員工成本約1.69億元，按年增加21.4%。集團又指，將持續加強推廣外賣服務，以及使用科技取代部分人手工序，包括顧客自助下單、機械人送餐等，以增加營運效率及減省員工成本，同時提升顧客體驗。