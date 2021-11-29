強積金投資綠色債券ESG基金 10年增88倍

鼓勵MPF基金可持續投資

過去十年，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底的1.55億元，增加至2021年9月底的139億港元，增幅達88倍。

近年，積金局亦制訂了相關政策和措施，推動強積金基金在可持續投資方面的發展，帶領業界合作應對氣候和環境風險，包括向強積金受託人發出通函，鼓勵受託人及其投資經理將ESG因素納入投資過程，並向強積金計劃成員作出相關披露；以及在符合強積金基金投資政策的前提下，考慮把綠色債券納入強積金投資組合的可行性。

積金局亦剛發布一套指導原則，從財務風險管理的角度制定可持續投資的發展策略及作出相關披露，涵蓋管治、策略、風險管理及披露四個主要範疇，協助受託人訂立相關管治框架及措施以管理ESG風險。

另外，強積金制度今年迎來21周年，劉麥嘉軒表示，會在保障打工仔的強積金利益的大前提下，繼續作出因時制宜的改革。