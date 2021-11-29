富通保險引用人工智能培訓員工
文章日期：2021年11月29日
【明報專訊】在疫情期間，保險從業員見客或做培訓都大減，而富通保險為了讓從業員繼續有培圳的機會，以免對見客疏於操練，富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君表示，母公司新世界（0017）將旗下初創公司Datality Lab引薦給富通，最新引入Moodie人工智能技術，利用大數據分析，識別學習者的行為並提供個人化的分析和建議，提升培訓成效。而透過大數據分析更可以提供保險從業員的銷售技巧，以提升銷售成功率。
富通現時有3000個保險從業員，今年目標增聘1000人，引入AI培訓後，會為業務強勁反彈做好準備。Datality Lab董事總經理梁泰然表示，該AI系統是提升見客銷售技巧，提升保險從業員的競爭力和專業水平。
透過大數據提升銷售成功率
透過AI分析及機器學習技術，備有10個虛擬場景讓學員及現職代理人進行溝通訓練，提升對話技巧，從而讓從業員於對話過程中了解客戶需求。「AI Drill」透過70個表現觀察點和 170 項評分演算法，精準分析使用者與預設不同背景的 AI 客戶的互動表現；並從其語調、流暢度、演講內容及身體語言等範疇，提供客觀和多方面的反饋，補足導師以個人知識為主導的培訓。