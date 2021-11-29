富通保險引用人工智能培訓員工

富通現時有3000個保險從業員，今年目標增聘1000人，引入AI培訓後，會為業務強勁反彈做好準備。Datality Lab董事總經理梁泰然表示，該AI系統是提升見客銷售技巧，提升保險從業員的競爭力和專業水平。

透過大數據提升銷售成功率

透過AI分析及機器學習技術，備有10個虛擬場景讓學員及現職代理人進行溝通訓練，提升對話技巧，從而讓從業員於對話過程中了解客戶需求。「AI Drill」透過70個表現觀察點和 170 項評分演算法，精準分析使用者與預設不同背景的 AI 客戶的互動表現；並從其語調、流暢度、演講內容及身體語言等範疇，提供客觀和多方面的反饋，補足導師以個人知識為主導的培訓。