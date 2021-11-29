區偉志：DeFi能顛覆傳統金融嗎？

要理解去中心化的概念,，首先要知道甚麼是中間人。以借貸為例， 一般市民需要借款都會向銀行提出申請，而銀行大多會要求借款人以其他資產作抵押，例如物業、車、金融資產等。另方面，銀行只需付很低的利息便可吸取存款，再以較高的利息轉借給借款人，而賺取利息差價。由此可見，整個借貸過程都要經銀行處理及批准，背後的原因是借貸雙方互不信任，只相信銀行作為交易對手，銀行亦可從中取利。

平台由發起人團隊管理 夾帶私逃不難

DeFi的借貸平台免除了中間人，借款人無需審批便可借入加密貨幣（如穩定幣USDC），並以其他貨幣作抵押 （如以太幣) 。貸款人可以很放心，因為抵押品的價值一般都要達貸款額1.5倍以上，不然的話便會自動斬倉。貸款人除了獲得較高的利息回報外，也可得到平台幣，整個過程毋須任何人批准，只要相信智能合約內的程式便可。比較受歡迎的DeFi平台包括Aave、Compound及PancakeSwap。

幣圈不少人認為DeFi最終可取代傳統金融，筆者卻有所保留。這些存款人獲得高回報的背後，其實隱藏了不少風險。去中心化平台大多標榜共同管治的理念，平台政策由分佈式自治組織（DAO，Decentralized Autonomous Organization）決定，只要持有平台幣便可成為DAO 一分子，擁有投票權。這看上去好像很民主安全，但大部分平台幣都由項目發起人、管理團隊及相關人士持有，投票是個假民主的機制。再者，平台一直都由發起人團隊管理，他們要夾帶私逃其實亦不困難。最後，由於這些平台意圖顛覆傳統金融體系，減低政府對金融系統的監控，試問哪有政府（特別是美國）能夠接受。相信美國政府出手時，大部分DeFi平台只能苟延殘喘！

香港數碼資產學會共同創辦人 www.HKDAS.org

[區偉志 加密解碼]