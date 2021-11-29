瑞銀亞洲：資金博反彈 騰訊購11721
文章日期：2021年11月29日
【明報專訊】騰訊（0700）上周表現亦相對較弱，騰訊前一周曾收於500至510元水平，當市場認為騰訊或有機會重振旗鼓時，本周先傳出工信部要求騰訊暫停推出新App，並同時停止現有App更新；最新有指中國至少9家國企以網絡安全為大前提，限制其員工使用騰訊的微信。消息令騰訊上周五股價下跌3%，收報463.4元。留意到資金流方面，騰訊相關認購證亦得到相當顯著的資金支持，反映市場希望博騰訊股價反彈，如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購11721，行使價573.22元，2022年3月到期，有效槓桿約9倍。
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