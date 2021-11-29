廖偉強：新香港人是代理的財神

想當年SARS期間，在疫情消退之後，中國為了幫助香港的經濟盡快復蘇，所以推出了自由行計劃，讓內地同胞陸續到香港旅遊及消費，令到香港在各行各業的經濟都得以急速膨脹，筆者相信今次的情况都會相似，中港如果能夠順利通關，香港的經濟很快便可以走出谷底，加上內地同胞本身亦非常喜歡來港購置物業，在這些有利因素的帶動之下，明年的樓價肯定會繼續上升！

以前從內地移居香港的移民人士統稱為「新移民」，但是，為何今天內地同胞移居香港的會叫作「新香港人」呢？

新香港人，主要是指香港的新移民，一般是指自1997年後香港主權移交後才赴港定居的中國大陸居民，中國在上世紀八十年代改革開放之後，經濟開始急劇起飛，很多做生意的民營企業變得富貴，形成很多的中國人都能夠向外移民，香港自然是他們首選的地方，基於他們的財富豐厚，香港人做生意亦特別喜歡針對這些客群，因為這些新香港人不單願意消費，更加是出手闊綽，形成新香港人這個名稱變得很有價值。

新香港人一向給人的印象是身家比較富裕，地產代理最喜歡接觸這類別的人士，因為這些新香港人能夠入市的多數都是購買矜貴的豪宅及洋房，地產代理自然視這些新香港人為財神。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]