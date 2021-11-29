布少明：股市積弱 資金換樓

一手市場方面，近期新盤密密推冀於年底前「食尾糊」，12月份仍會有不少新盤接力登場，當中不乏矚目及伙數較多的大型新盤。近期不少新盤均以中細價單位為推售主力，吸引上車客爭相入市，彰顯市場的剛性需求，相信短期新盤以中小型單位作主打的情况將持續。

值得一提的是，未來新界西北區將是提供此類新盤單位的「重鎮」，配合「北部都會區」概念，相信有助延續一手火熱氣氛。

在一手市場主導下，有部分二手業主叫價取態回軟，促使個別大型新盤的向隅客趁機會回流二手市場「尋寶」。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於11月15日至21日的一周，合共錄68宗成交，較前一周的61宗升近12%。連升2周至近3周的高位。

樓價方面，美聯樓價指數最新報174.2點，按周微跌約0.2%，連續6周於173點至175點之間窄幅上落，較四周前仍升約0.1%，而本年迄今指數累升近6.6%。至於反映業主放盤情緒的美聯信心指數（MCI）最新指數報60.8點，按周回落0.4點，跌幅約0.7%。

值得一提的是，市場正憧憬本地及內地短期內恢復有限度通關，屆時兩地人流及錢流將會增加，並帶動本港經濟活動及樓市需求，相信將帶動樓市將漸入佳境。本行亦早着先機，積極加人加舖，並在不少重要區份增設據點，新聘前線人數多逾2100人，以迎接通關帶來的樓市大機遇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]