馬泰陽：中港通關在即 北水利好市場

據資料顯示，截至11月底，一手私人住宅及二手住宅註冊量合共錄70973宗，較去年全年的62292宗高出近14%，創下9年新高；一手私樓的註冊量，截至11月底已錄得15487宗，較去年全年上升0.6%；同期一手私樓的註冊金額較去年全年高出逾19%，錄得金額達2064億元，反映新盤市場表現活躍。

除了一手新盤外，位於九龍站亦受內地資金追捧，因鄰近鐵路站，方便住戶穿梭港九外，機場快線及高鐵站更便利住戶來往世界各地。貴為國際金融中心的香港，香港物業市場對內地買家仍有一定的吸引力，倘若中港恢復通關，有利內地資金加速流入本地樓市，促使樓市進一步上調。據資料顯示，二手註冊金額方面，則錄得約4765億元，較去年全年總金額高出逾26%，創下1997年後新高。

勢連帶租務市場發力

整體樓市表現灼熱，市場對兩地通關抱有相當期望，有不少港人都趁「北水」重臨前加入市步伐，第四季市場百花齊放，連帶租務市場亦發力同步做好。年尾有多個新盤陸續入伙，租務市場成交轉趨活躍，料新入伙的樓盤將會受到租客追捧，事實上不少大專院校，甚至中學，已逐漸恢復全日授課，內地學生對租盤有殷切的需求，明顯帶動毗鄰大專院校地區住宅的租務表現，支持租金靠穩，相信對樓價亦有支持作用。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]