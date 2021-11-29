移英前留意四成遺產稅

撰文 李凱茵

移居英國並成為當地的稅務居民後，一旦過世，遺產轉贈予配偶或法定伴侶以外人士，即使接收的是子女或孫子女，只要超過免稅額32.5萬鎊，都需要繳付遺產稅。若遺產連同自住物業在內，免稅額會相應提高至50萬鎊。舉例，假如連同物業在內，遺產總值為100萬鎊，扣除50萬鎊免稅額，遺產繼承人需要就餘下的50萬鎊遺產，向英國政府繳納40%稅款，即20萬鎊。

不過，若果安排得當，善用配偶免稅條款及可轉讓的免稅額，日後子女或其他後人繼承遺產時，免稅額可以倍增，變相減少需要繳納的稅款。

英國全球徵稅 移居前宜做好稅務規劃

先人的遺產如由在生配偶繼承，不論金額多少可毋須繳付遺產稅。當這位配偶日後離世，把財產傳承予下一代時，首位離世人士可享用而未有動用的免稅額，可以由這位配偶一同使用，換言之最高免稅額可以倍增至最多100萬鎊，後人繳付稅款的壓力隨即減輕。

由於英國全球徵稅，所以當成為了英國稅務居民並擁有英國居籍的話，計算遺產稅時，將會連同海外資產一併計算。所以，葉煥信建議有意以BNO Visa形式移居英國的人士，應該要在出發前處理好香港及海外資產的稅務規劃工作，原因是「一旦成為了英國的稅務居民，有很多東西不能再做。」

買人壽保 子女可用賠償繳稅

除了安排接收遺產人的順序，葉煥信表示，另外還有其他方法可以節省遺產稅，不過全部都要提早規劃及安排。其中一個較划算的方法是購買一份人壽保險，死亡事件發生後，子女獲得身故賠償後就可以用以繳付遺產稅，「用1萬元保費買保額100萬元的保單，子女用這筆賠償繳稅，都可以節省99萬元」。不過，投保這個方法需要投保人的身體狀况配合，才能得到最佳效果。假如投保人因健康欠佳而被保險公司加保費，那麼這個方法的成本就相應提高；一旦被拒保，更是完全行不通。

兩地人壽保大不同 宜在港預備保單

此外，葉煥信亦提醒準備移英的港人，要在出發前在港預備好保單，「香港及英國的人壽保險產品結構大異，在香港可以輕鬆找到保險經紀，用最熟悉的語言解釋複雜的保單條款。到了英國後，忙於應付新生活，未必有時間或有能力去了解英國的保險產品，在當地遇到值得信任的人處理保單更是難上加難。」

另一個方法是成立信託。葉煥信表示，成立家庭信託的第一大好處就是節省稅款，假如遺產繼承人擁有外國居籍，即可避免遺產跌入外國稅網；第二，家庭信託讓家人有共同目標去確保信託財產繼續增長，有助維繫家庭成員關係；第三，可以確保未來的財富傳承，避免第三方對家庭成員有任何追索。第三方指的除了是外人，也包括後人的配偶。第三方的追索例子包括後人申請破產時，毋須動用信託的家庭財富償還欠款，又或後人離婚時，分配財產時也會牽涉家庭信託部分。

不過，這個方法並非所有人皆適用，由於信託牽涉成立費及管理費，其中管理費約為每年1萬美元，所以葉煥信建議先平衡預期可節省的稅款跟成立信託的開支，視乎資產規模去決定是否採納這個方法。此外，如考慮成立信託，同樣要趁出發移英前完成。因為成為英國稅務居民後，把英國的資產轉入信託，都要繳付20%稅款。

資產規模過千萬 極大機會墮稅網

另外，葉煥信指出若港人有千萬或以上的資產規模，其實已有極大機會跌入英國遺產稅的稅網。若希望盡量把最多的留給後人，就應該要考慮在香港出發前做好遺產規劃的問題，根據自己的情况安排好保單或信託以節省遺產稅開支。

有人會選擇預早把資產轉交後人，當然，這個方法不但節省了遺產稅，也用不着因而另購保險或成立信託。不過這個方法必須有多方條件配合才能成功。

提早轉讓資產慳稅 需多方條件配合

首先，在英國若轉讓資產後7年之內死亡，而轉贈金額超過32.5萬鎊，仍需要繳納遺產稅。如死亡事件發生在遺產轉贈後第1至3年，稅率依舊是40%；若去世時間為3年以後，稅率會逐步遞減。葉煥信表示，以提早轉讓的方式節省稅款，不但需要確保轉贈後7年之內要繼續生存，也要確保子女不會見利忘義，例如收到資產後會確保繼續在金錢上支持父母的生活。此外，萬一子女收到資產後離婚，那麼這些資產就會被分到配偶手上。

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