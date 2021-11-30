最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」

「開設賭場犯罪」最高刑期增至5年

最高人民檢察院昨日召開「依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪」新聞發布會，指為嚴厲打擊開設賭場犯罪罪行，今年3月將「開設賭場犯罪」法定最高刑罰，由監禁3年提高到5年，並增加組織參與境外賭博罪的新規定。

最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，開設賭場犯罪有愈演愈烈迹象，指境外一些賭場和網絡賭博將中國境內公民作為客戶主要招攬來源。苗生明表示，現時起訴的賭博類犯罪中，開設賭場罪佔八成以上，網絡賭博已成為主要犯罪形式，下一步將嚴懲開設賭場犯罪。今年1月至9月，全國檢察機關起訴涉國外、境外犯罪、包括涉港澳犯罪逾1.3萬人，其中開設賭場罪1376人，佔10.32%。

最高檢重點提到，民營企業家是賭場重點招攬對象，在1999年至2020年8月期間，3名商人合作依託一家國外賭場，以展開高爾夫球運動等「商務活動」為名，提供遊、住、賭「一條龍」經營模式，組織內地公民入住賭場所在酒店，並到賭場參與賭博活動。

托國外賭場以商務活動為名提供遊住賭服務

至2020年後，該犯罪組織為牟取更多利益，依託實體賭場發展面向中國公民的網上賭博業務，並將實體賭場的中國籍「洗碼」人員發展為賭博網站股東代理。犯罪組織規模達頂峰時，股東代理與下級代理合共51名，發展中國籍賭博會員數百名，涉案賭資達2.5億元人民幣。

最高檢指出，案中犯罪分子以較有經濟實力的民營企業家為重點目標群體，利用與「商務公司」合作組織出國或者與旅行社合作，組織境內民營企業家一同出國參與賭博，有的參賭人士還被一步步引誘發展為代理，繼續組織其他人員出國賭博。案中數名被告原是民營企業家，最初加入成為賭博會員，後註冊成為代理以求輸錢後快速「翻本」，最終「走上犯罪道路」，而自己經營的企業也面臨破產。