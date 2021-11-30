恒指失24000關今年收市新低

美股期貨回升，恒指夜期跟隨做好，截至晚上9時半報23,760點，上升0.12%，惟仍低水93點。主板昨日成交1445億元，較上周五大跌時增逾一成；國指收報8498點，下跌0.91%；科指收報6099點，下跌0.86%。港股通昨有7.02億元淨流入，美團昨拖累恒指跌145點，跌至近三周低位，吸引1.47億元北水入場，近期跌至低殘的快手（1024）亦吸引2.15億元淨買入，昨日下跌5%。

美加息預期減 10年債息升

新變種病毒增加對經濟復蘇的不確定性，減低市場對聯儲局明年6月加息的預期，美國10年期國債收益率昨日回升至1.54厘，仍較上周四的1.63厘為低。金融股繼挫，匯控（0005）和友邦（1299）分別跌1.35%和0.83%，合共拖累恒指下跌40點。旅遊股未止跌，國泰（0293）跌3.55%，攜程（9961）跌3.08%。不過，疫情或再度打亂環球航運，波羅的海乾散貨指數昨升3.32%至近兩周高位，航運股逆市反彈，中遠海控（1919）升10.27%，東方海外（0316）升5.78%。

恒指今年6月初自兩萬九下跌後，呈一浪低於一浪的走勢，第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指大有可能跌穿上次10月初跌浪的低位。

專家薦新能源港交所騰訊

不過他指出恒指近月每次見新低後，均有約2000點的反彈，認為目前資金充足，流動性收緊的風險不大，港股估值也相當低殘，相信其後港股開始會有支持，長線部署新能源、電動車，以至港交所（0388）和騰訊都可以考慮。