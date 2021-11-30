諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台

助銀行KYC 強調不保留數據

諾華誠信表示，內地的中國銀行（3988）、交通銀行（3328）將用該平台做跨境業務，而本港銀行亦可透過營運商使用平台服務進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序，核檢內地客戶提供的個人資訊。

諾華誠信行政總裁何佳意表示，有逾10間香港銀行稱會用該平台服務。他指該平台互通數據分個人及企業兩個層面。個人層面上，項目首階段以先行先試形式連接兩地KYC信息，銀行等金融機構可通過平台對兩地居民核驗多樣信息，例如內地居民身分證資料、手機號碼、銀行卡狀態等，而結果會以「是/否」反饋，但須獲得客戶授權。

企業層面上，何認為，企業數據現已可原始數據信息互通，計劃於第一階段上線平台，內容包括：企業名稱、註冊地址、成立日期、註冊資本、統一社會信用代碼、法定代表人、辦公地址等；股東及高管外在投資及公司實益擁有人追蹤；公司涉訴及負面信息、裁判文書、資產風險及相關信息。

何表示，香港銀行做內地居民生意時往往會通過搜尋引擎查證他們的資料，但無法確認真偽或時間性，開戶一般需時兩周，當中KYC認證佔5至8個工作天；而有了此平台，諾華南沙就香港銀行提出的跨境KYC要求，問平台的內地數據提供方（平台的合作銀行、政府數據源等）核驗客戶所提供的信息是否真確，核查一般只需半日，估計銀行最快3個工作天便可完成開戶。他強調平台是做核證數據，不會保留數據。