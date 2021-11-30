六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍

料封關措施放寬 港澳業務改善

就同店增長而言，整體同店銷售增長為110%，去年同期為負63.9%，當中，香港、澳門及海外市場的同店增長顯著，按年升1.1倍，內地市場則升88.9％。六福表示，由於香港、澳門及海外市場轉虧為盈，內地所有業務皆有理想表現，帶動經營溢利按年倍升至7.8億元。六福績前收報22.85元，全日跌3.8％。

六福上半年度收入升67.2％至55.91億元，半年毛利按年升35.1％至15億元，但受黃金毛利率返回較為正常水平，及黃金銷售佔比增加， 整體毛利率按年跌6.4個百分點至26.8％。截至9月底，全球店舖達2601家，淨增235家。當中，內地及澳門的「六福」自營店各淨增1家至78家及14家，香港淨減1家至46家，但是內地「六福」品牌店淨增230家至2365家。六福表示，在共同富裕政策下，內地的中產人口將會逐步擴大，加上雙循環政策亦將進一步推動國內消費，集團對於內地中長線業務前景仍感樂觀。