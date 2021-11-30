綠色金融協會：港需增綠色金融產品

指本地需加強培訓相關人才

馬駿表示，現時綠色金融產品以綠債及綠色按揭為主，市場需求遠大於供應，認為要增加更多綠色金融產品，惟他認為現時明白綠色金融所帶來優勢的企業不多。協會副會長及秘書長黃超妮亦稱，受中美貿易、疫情等因素影響，現時投資環境較差，比起傳統投資產品，綠色金融產品的回報較為穩定，對散戶較為吸引。

協會早前與其他地區的業界組織共同創立粵港澳大灣區綠色金融聯盟，包括廣東金融學會綠色金融專業委員會、深圳經濟特區金融學會綠色金融專業委員會等，以推動大灣區統一碳市場。聯盟現時有五個綠色金融重點項目，當中三個由香港主導，包括綠色建築、區塊鏈光伏和碳市場。馬駿又稱，本港在ESG方面的投資潛力大，一方面本港近年二氧化碳排放總量仍處較高水平，要達致零排放目標仍有一段距離，另一方面中國訂立碳中和目標意味未來30年需要達到487萬億元人民幣綠色金融投資。