Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西

45歲的多爾西是Twitter及移動支付服務商Square（美：SQ）的創辦人，此前同時擔任這兩家公司的行政總裁。Twitter的股東——對冲基金Elliott Management創辦人辛格（Paul Singer），質疑多爾西能否同時掌舵兩家上市公司，去年曾向多爾西逼宮，要求他辭去其中一家公司的CEO職位。其後Elliott Management與Twitter達成協議，由Twitter回購股票回饋股東，並同意任命Elliott Management及銀湖資本（Silver Lake）的代表進入董事會。

對冲基金Elliott去年曾逼宮

2006年成立的Twitter，早年一直由多爾西擔任CEO。直至2008 年，多爾西在內部權鬥中下台。直至2015年，Twitter因用戶增長長期放緩，行政總裁科斯托洛（Dick Costolo）在壓力下卸任，多爾西才以老闆身分重掌Twitter。彭博社當時形容，多爾西回朝遭遇有如「蘋果教主」喬布斯重掌蘋果的翻版。不過在多爾西掌舵的6年間，Twitter股價上漲79%，遠遠落後於期內納斯達克100指數276%升幅，以及標普500指數近150%的漲幅。

多爾西兩公司 Square大幅跑贏Twitter

相比之下， Square的股價表現遠勝Twitter，自2015年上市以來，Square股價上漲了近23倍。多爾西近年對發展Square的虛擬貨幣業務深感興趣，並考慮為Square建立一套以挖礦特殊應用晶片（ASIC）及開源軟件為基礎的比特幣挖礦系統。

Twitter的新任CEO將要爭取實現Twitter激進的內部目標。該公司早前表示，其目標是到2023年底，擁有3.15億可貨幣化的每日活躍用戶（monetizable daily active users），屆時收入將較目前至少增長1倍。

（綜合報道）

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