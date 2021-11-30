劉宇亮：種種因素下市况未樂觀

聯儲局如果明年真的加息，短期股市可能會震盪，投資者或會把資金移向到債市避險。如果通脹持續擴張，導致聯儲局加息速度加快，那債息可能受到加息影響，短期利率飈升，一旦升穿長期債利率，就可能發生利率倒掛現象，對股市的震盪會加劇。

中央對科網企監管未見鬆懈

中國方面，中央自去年11月起的加大對數據安全、反壟斷等領域的監管力度，原本市場應為經過一年的整頓後，監管有放緩迹象。怎料在央行官網最近發布「禁止個人靜態收款條碼被用於遠程非面對面收款」，國內對科網企業的監管未見鬆懈。最近《日經新聞》亦有報道，中國政府擬向科網平台企業開徵數據稅。同時，國務院發布關於支持金融科技創新發展，加快推進法定數字貨幣試點。似乎國策上，長線希望以數字人民幣取代其他電子支付模式。

另外，在11月下旬南非科學家發現變異毒株B.1.1.529，被稱為Omicron。該國可能面臨第四波疫情衝擊的，市場正擔憂主要原因是其高傳染性，有可能在全球蔓延，如果當前疫苗無效，導致各國不得不重新轉向對外、對內封鎖，對於生產、需求和供應鏈產生負面影響。在高位的美股可能進入調整階段，長期弱勢的港股，有機會向下試低位再尋支持。以今年中的Delta疫情的經驗，對市場會有短暫衝擊，但整個疫情升級期間，純疫情因素對股市整體影響不大。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]