凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價

他續稱，集團錦上路項目將於明年首季推出，涉及2200伙，緊接推出與嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的將軍澳日出康城11期，涉約1880伙；而集團伙嘉里（0683）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸第4期將於明年下半年推出，涉及800伙。至於與市建局合作發展的中環ONE CENTRAL PLACE，料短期內獲批預售樓花同意書，提供121伙，亦料於明年推出。

RICHMOND 2房1775萬破頂 實呎3.8萬

另外，信置、會德豐及嘉華等發展的西南九龍長沙灣新盤維港滙II ，昨落實於周六推售13伙1房戶。該批單位位於3B座2樓至17樓E室，均為實用面積325方呎。入場單位3B座3樓E室，折實價756.62萬元，折實實呎23,281元。維港滙系列累售617伙，套現逾87億元。11月售出50伙，套現逾7億元。

恒地（0012）部署年內推售半山堅道CAINE HILL之際，同系西半山THE RICHMOND已屆現樓，昨錄新高成交，為29樓B室，實用面積462方呎2房，以1775.928萬元售，實呎38,440元，成交價創項目新高。

皓日最快本周開價

至於新地（0016）元朗The YOHO Hub，新地代理總經理陳漢麟稱，項目預計本周獲批預售，並將盡快公布樓書，以及開放示範單位予公眾人士參觀，最快本月中旬開售。至於恒隆（0101）九龍灣新盤皓日，上周六起開放示範單位予公眾參觀，最快本周開價。