仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，預期今年共有478個實用面積逾160方米（約1722方呎）的E類住宅落成，數量較2020年增加83.8%。李又稱，近期部份新經濟行業迅速發展，以及首次公開招股市場活躍，造就新一批富裕企業家。來自內地的上市公司、特別是近期上市的公司，其高層亦以首置買家身分入市，如騰訊前高層據報今年初以6億元購入山頂道洋房 77/79 Peak Road。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝預計，未來數年E類住宅供應量維持高企，2022年及2023年分別有429及332個單位落成。他認為，儘管短期內大單位供應量稍增，但位置優越的豪宅將繼續成為富豪買家的搜羅目標，購入自用或作投資資產。