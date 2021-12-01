再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長

與首次消費券成效相若

謝邱安儀稱，10月升12%與今年8月升11.9%幅度相若，這兩個月份正值兩輪消費券發放初期，這亦反映消費券所帶動當月銷售表現成效相若。就兩輪消費券，當月所帶動的主要產品類別各有不同，8月時為眼鏡及鞋類，10月則是電子產品。她續稱，這亦反映消費券並非對某一個類別的銷售有特別大的幫助，相反是因應市民的消費習慣和需求而定。

受惠新手機登場 電器及耐用品銷售升52%

10月電器及耐用消費品銷售升幅達52.1%，謝邱安儀表示，該類別升幅為顯著，主要受惠9月時新手機的推出，消費帶動至10月。她表示，有電器業商戶預料11月仍能保持升勢，但升幅較10月回落，估計仍有兩成至四成升幅。

談及11月的零售市道表現，謝邱安儀稱，有便利店商戶預料有單位數升幅，家具、個人護理商戶預料按年持平，至於其他沒有提及的類別，在11月的情况仍不太樂觀，相關類別可能會有微升，主要由於去年第四波疫情的低基數效應。她預料，11月零售會保持升勢，但升幅並不會顯著，預料12月表現會相若。

被問及通關對業界幫助，謝邱安儀表示，現階段通關不是針對旅客，加上通關初期規模有限，商戶普遍反映不會預估有旅客到港，而消費券到12月的帶動亦會再減弱，商戶普遍反映對12月銷售「期望一般」，甚至「沒有特別期望」。她續稱， 雖然今年港人因疫情未能外出旅行而留港消費，有助零售市道，加上消費券的幫助，但整體而言「都未令業界抱樂觀」，協會維持全年零售高單位數增長預測。

大新：料明年零售增長5%至10%

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，進入年底的傳統消費旺季，料由11月至明年1月的零售市道仍會保持正面，可保持5%至10%增長，今年全年則按年增長約8.5%。他又稱，明年全年的零售市道，要視乎本地就業市場復蘇情况、疫情發展，以及與內地通關時間表及規模等，增速或會保持約5%至10%。

明報記者 陳麗歡