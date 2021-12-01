港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低

大和削目標價兩成至11元

港科探索今年股價可謂「大起大跌」（見圖），年初GMV因疫下急升，股價見高位16.28元；惟隨着其後配股及銷售增長放緩，加上日前盈警消息公布，集團股價已跌至過去一年低位。

大和昨日發表報告指出，由於集團早前於消費券發放時，加大推廣及宣傳支出，現時相關已入帳的開支達8400萬元，意味集團第三季經調整EBITDA或錄得約2360萬元虧損。該行預計，集團全年經調整EBITDA指引介乎2.98億至3.18億元，或無法達成；而隨着推廣支出加重，今年總商品成交額料僅達至66億元的下限。

該行又稱，除非集團與時裝品牌I.T合作的網購平台EESE今日正式啟用後，銷售表現「超乎預期」，否則明年總商品成交額增長前景仍然未明。

因此，繼早前下調集團EBITDA及純利預測後，該行今番再將集團未來一年目標價，由早前14元大減21.4%至11元，並將集團評級由「買入」下調至「跑贏大市」。

星展看好盈利能力明年恢復

瑞銀亦將港科探索2021至2023年EBITDA預測，分別下調8%至34%不等，並將其目標價由14.4元減至13元。不過，該行指出，由於集團面臨的監管風險較低，故近期與內地電商平台之間的估值差距有所縮小，相信其業務表現會較好。

另一方面，星展則較看好集團業務表現，並相信明年整體盈利能力回復至正常水平，加上預期總商品交易額及用戶數量持續增長，故維持目標價13.5及「買入」評級。