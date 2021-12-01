陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才

盼內地省市企業來港發綠債

陳茂波表示，深圳早前在港發行地方政府債券，當中合共39億元人民幣的是綠色債券，歡迎更多內地市政府或企業利用本港資本市場作綠色融資及認證，以支持其綠色金融項目。

政府積極推動綠色及可持續金融資助計劃，期望鼓勵業界發行更多綠色債券或貸款，另外亦希望吸引更多專業服務提供者及外部審查者在港設立業務機構，以促進本港綠色金融的發展。

港交所：可發展自願碳交易市場

此外，港交所市場科董事總經理綠色及可持續發展金融主管許淑嫺在會上表示，本港綠色金融發展較為保守，速度不夠其他地區快，不過香港尤其強調市場監管，冀能建立更透明、靈活的綠色金融市場。她又稱，香港可將企業、投資者引入中國ETF市場，認為「香港太細」，不能有自身的ETF市場，不過在國際方面，香港可發展自願碳交易市場，因香港與中國關係緊密，國際投資者亦期望進入中國市場。