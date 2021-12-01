泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資

泰加表示，將在保監局的規範指導下，研究支持香港的士行業有序發展的策略及方案，在確保現有客戶利益的前提下，為現有及將來客戶提供更加優質可靠的保險產品和服務。集團表示，將嚴格遵從內部投資指引進行投資及現金管理。

續研究支持的士業有序發展策略

以的士保險為主業的泰加保險，在上月11日發出公布，表示保監局要求提供外幣交易資料以檢視交易活動及策略，該行已暫停其外幣投資業務。泰加稱，外幣投資有助支持虧損之的士保險業務，為應付可能長期被停止外幣投資而導致的財務損失，當時該行稱將考慮停止續保現有的的士保單。泰加早前已在10月28日起，停止接受從其他公司轉移的新保單。

在2018年至2020年上半年，泰加的士保險賠付率均超過100%，即使未計其他費用成本，的士保險的保費也不足以支付賠償。集團執行董事林烽曾表示，的士保單「賣一張蝕一張」，因為的士司機老齡化嚴重，事故風險較高，雖然今年上半年賠付率降至65.3%，但主要是因為新冠疫情降低的士行駛，減少事故率，隨着疫情改善，近期賠付率已抽升至接近疫情前水平。