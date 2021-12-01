火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
文章日期：2021年12月1日
【明報專訊】CNBC報道，太空探索公司SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在感恩節過後向員工發電郵，透露新一代運載火箭星艦（Starship）的猛禽（Raptor）火箭引擎的「生產危機」似乎比原本預期嚴重得多，警告若明年無法實現每兩周至少發射一次星艦的頻率，SpaceX將面臨「真正的破產風險」（genuine risk of bankruptcy）。
星艦是SpaceX為月球和火星任務開發的火箭，用於運送人員和貨物升空。SpaceX正於美國得州測試原型機，並進行過多次短途試飛。但要發射進入軌道，每個星艦火箭原型需要多達39個猛禽火箭引擎，令生產進度急需加快。此前消息稱，由於猛禽研發缺乏進展，推進系統副總裁赫茨利（Will Heltsley）被調離該項目，並於本月早前離職。
稱感恩節後親自在生產線加班
馬斯克的電郵稱，在前任高層離職後對問題進行深入調查，發現問題比原本所知嚴重，沒有任何方法可掩飾這一切。
他在電郵寫道，原計劃在感恩節休假，但發現猛禽的問題後，在周五晚和周六親自在猛禽生產線加班，「坦白說，我們需要所有人全力以赴，以解救這場災難」。