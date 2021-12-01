火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險

星艦是SpaceX為月球和火星任務開發的火箭，用於運送人員和貨物升空。SpaceX正於美國得州測試原型機，並進行過多次短途試飛。但要發射進入軌道，每個星艦火箭原型需要多達39個猛禽火箭引擎，令生產進度急需加快。此前消息稱，由於猛禽研發缺乏進展，推進系統副總裁赫茨利（Will Heltsley）被調離該項目，並於本月早前離職。

稱感恩節後親自在生產線加班

馬斯克的電郵稱，在前任高層離職後對問題進行深入調查，發現問題比原本所知嚴重，沒有任何方法可掩飾這一切。

他在電郵寫道，原計劃在感恩節休假，但發現猛禽的問題後，在周五晚和周六親自在猛禽生產線加班，「坦白說，我們需要所有人全力以赴，以解救這場災難」。

（綜合報道）

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