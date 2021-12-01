創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%

法律總監即時接任CEO

Inditex表示，今次人事任命標誌着始於2011年的世代交接程序終於完成，當時由伊斯拉（Pablo Isla）接替創辦人奧特加擔任董事長；與伊斯拉不同的是，瑪塔不會擔任執行董事長，並由Inditex法律總監Oscar Garcia Maceiras即時接任行政總裁。

現年85歲的奧特加持有Inditex約60%股份。他的37歲女兒瑪塔效力Inditex約15年，主要負責ZARA的品牌形象。Inditex表示，她仍將負責這職務。瑪塔稱，從孩提時代就在公司生活，將畢生致力把父母事業發揚光大。位於馬德里的諮詢公司Freemarket指出，奧特加其中一個成功之處，是他使公司專業化，減少了家庭對業務的影響，今次任命是一種倒退。

Inditex表示，未來將尋求繼續深化和發展Inditex的商業模式，包括每年生產多達6.5萬款新產品、強大的後勤組織，以及每周至少兩次將最新服裝送到門店上架。Inditex旗下有6600多家門店，實體店與電商銷售緊密結合。在剛過去的季度，收入接近70億歐元（約620億港元），超過2019年的紀錄。

（綜合報道）

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