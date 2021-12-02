內地起訴書顯示澳門多間賭廳涉案 太陽城貴賓廳全線停業 料全行受影響

明報記者 陳偉燊

包括澳門英文媒體《GGR Asia》的報道引述所得文件顯示，內地江蘇、浙江、福建、河南及廣東等省份檢察機關自2020、2021年起，已經提及澳門多個賭廳，除了在10月澳門疊碼仔市佔率排名跌至第二的太陽城以外，亦提及其他賭廳集團，包括德晉、廣東及鉅星，它們排名分別是第一、第三及第五。在若干個案中，更指有人作為代理，組織內地客戶訪澳到指定貴賓廳遊樂，或到海外賭場一遊。起訴指控包括有代理協助內地賭客參與海外的電話及網上投注（電投），大部分起訴主要針對內地居民。但由於澳門前列賭廳大部分涉案，佔澳門逾三成賭收的貴賓廳業務料將大受影響。

起訴主要針對內地居民

《GGR Asia》表示，該等賭廳未有回覆其查詢。本報翻查內地的檢察院文件更顯示，各地方檢察院的起訴書多顯示，有人利用P2P（個人對個人）非法集資，繼而匯錢到不同內地被告的澳門賭廳戶口，亦有人轉移資金到自己公司及個人帳戶及收取「好處費」，有洗錢之嫌。

該等文件亦顯示，有關被告涉在澳門或境外賭場洗碼，並提供資金擔保、結算服務，從中收取碼佣分成甚至工資，涉變相從事賭場運作。個別起訴文件指出，有內地居民通過在澳門多個具品牌的賭廳開戶，以及合謀在境內搞網絡博彩（見截圖）。

濠賭股昨天持續受壓。太陽城集團（1383）旗下凱升（0102）續跌9.49%；由德晉集團管理層打骰的勵駿（1680）昨日跌幅擴大至7.58%：金沙（1928）亦跌4.14%。

澳門傳媒報道，昨早有人前往太陽城總部向其員工查詢貴賓廳存款事宜，惟員工稱「不清楚」。及至傍晚有報道引述當地議員梁孫旭稱，已收到10名包括太陽城帳房及公關員工求助，事件引起勞工局關注。

太陽城集團：主席周焯華昨起辭任

昨早停牌的太陽城集團昨晚發公告稱，由於沒有參與貴賓廳業務，因此無法評論太陽城貴賓廳暫停運作事宜，並指收到主席周焯華告知自昨日起辭任，周亦辭去凱升主席及非執行董事職務。太陽城將於今早復牌。集團亦獲太陽城博彩中介告知，自昨日起，於短期內將未能為集團提供酒店住宿產品。有鑑於此、並考慮到變種病毒迅速傳播，目前已暫停旅遊相關業務營運。