國泰：新變種病毒影響未明

林紹波稱， 由於港府嚴格檢疫要求，大多數機師及機組人員在飛行後需經長時間隔離，運力仍受限，但強調國泰目前有充足機組人員。林紹波續稱，雖然港府採取「零確診」的政策措施，的確使國泰的客運力落後於其他航空公司，但他相信只是一個暫時性問題，差距終將縮短。林紹波補充指，國泰正於世界各地的機場保持聯絡，以保留從3月份開始的夏季航班升降時段（Summer Slots）。

財務總監：正處收支平衡點附近

國泰財務總監沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於同一場合中表示，截至10月底， 國泰的現金儲備達317億元， 是去年6月疫情高峰時的兩倍，當時集團每月「燒錢」30億元，而目前正處於收支平衡點附近。她又稱，現金消耗減少後，其流動性保持在健康水平。林紹波表示，這很大程度得益於強勁的貨運業務，惟客運量仍受到全球疫情的限制，預估下半年的財務狀况會較上半年虧損76億元有明顯改善。對於會否使用政府的過渡性貸款，沈碧嘉表示，國泰或會考慮更多的融資機會，但目前還無法確定政府的78億元過渡性貸款會否再延續。