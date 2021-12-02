中證監否認禁VIE架構海外上市 美證交曾批如空殼 彭博︰審批後仍可赴港

明報記者 蔡穎霖

據彭博報道，為強化網絡數據安全管控，中證監正起草新規，禁止中資企業以VIE架構到海外上市，最快本月公開徵求意見。至於目前已使用VIE架構赴美國和香港上市的公司，將須調整以增加股權結構透明度，尤其是中國限制外資進入的領域。VIE架構公司未來仍可以於香港上市，但須獲監管部門批准。

此外，彭博又報道，新法規旨在堵塞監管漏洞，有關當局已通知部分投行上述安排。事實上，不少中資科技股及新經濟股均以VIE架構於境外上市，包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）等已上市中概股，或是字節跳動等潛在上市的企業，均會受到新規影響。不過，昨晚中證監發文，表示留意到相關報道，強調消息不屬實。

美當局曾批評中概股審計欠透明度

中證監雖然否認，但中美兩國近年就中資公司赴美上市一事，時有爭拗。

早在美國前總統特朗普在任時，美國當局已常常批評中概股審計欠缺透明度，在今年7月滴滴（美︰DIDI）事件後，SEC高調針對VIE結構發聲明，指出中資公司以VIE架構赴美上市等同空殼公司，更要求中資公司列明監管風險，尤其是尋求赴美上市的公司，須列明是否已獲中國當局批准於境外上市。此後SEC嚴格審查VIE結構的中概股，以致近月中資股赴美上市停頓了3個月，至上月初才允許少數不用VIE結構的中國公司上市。

雲音樂昨暗盤表現疲弱 失守招股價

內地監管行動浪接浪，亦影響下半年香港新股市場氣氛。本港新股市場在8至10月相當慘淡，至近日始轉趨熱鬧，目前合計8隻新股同時招股，屬近月罕見情况；暫時以「植髮股」雍禾醫療（2279）認購反應最好，孖展申購相當於公開發售的33.17倍，以富途借出21.75億元孖展最多。

另一方面，網易（9999）旗下雲音樂（9899）今首日掛牌，但昨天暗盤表現疲弱，雖然在耀才暗盤曾升1%，後來失守招股價205元，最終收跌2%至201元；不計手續費，每手50股帳面蝕200元。