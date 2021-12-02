貿發局關家明：港今年出口料增逾兩成

他說，現暫難評明年出口預測，原因包括基數考慮，亦要看周邊東亞地區國家的出口情况，年尾亦多節日消費，而之前供應鏈運輸問題、近期股市波動、央行收水等，都對消費者信心和實際消費有影響，現在希望多參照外地最新數據，亦透過該局海外50多個辦事處掌握當地情况。

貿發局伙恒生 拓一站式平台InnoClub

貿發局昨與恒生銀行（0011）宣布達成策略合作，在創新範疇上成為策略伙伴，為香港及大灣區的中小企構建一站式平台InnoClub，協助香港及大灣區的中小企實踐數碼轉型及採用創新業務方案。恒生銀行稱，與貿發局將聯合舉辦一系列以創新科技為主題的活動，包括創新科技工作坊、研討會和商業配對活動等。貿發局會開放其「企業項目配對」平台的服務，讓InnoClub成員透過創新科技網絡及活動與更多潛在的商業伙伴及投資者交流。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝認為，InnoClub平台可帶動該行新一批中小企客戶生意。他又稱，近期雖有新型變種病毒，惟對本地影響屬可控，料今年該行中小企貸款有健康增長。