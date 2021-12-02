老虎證券CEO︰倘更多監管細則出台 第一時間服從

虎證券周二（11月30日）公布，截至今年9月底止的第三季，新增的存款客戶當中，逾80%來自內地。今年以來9個月，老虎證券增加約35.3萬個資金帳戶，勝預期的超過35萬個目標。

上季新增存款客戶80％來自內地

今年第三季，老虎證券收入按年增加59.6%至6078.18萬美元；當中佣金貢獻3350.13萬美元，按年增加72％。雖然公司純利按年增2.5倍至2052.04萬美元，不過在非通用會計準則（Non-GAAP）之下，經調整純利只有525.76萬美元，按年下跌15.9%。期內老虎證券總帳戶餘額按年增加88.3%至205.52億美元，孖展融資總額按年增加49.1%至30億美元。公司期內存款客戶總數共有61.2萬，按年增加185.1%或39.73萬個，按季增加15.7%或8.29萬個。問及市場競爭，巫天華稱老虎證券已取得香港第1、2類牌照，相信現時進軍香港市場未為晚，對公司發展有信心。