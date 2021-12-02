李曉佳：大姐也避風頭 洗米華沒適時收手
文章日期：2021年12月2日
【明報專訊】澳門賭廳業界近期負面消息，一個比一個震撼，接連衝着最大賭廳集團太陽城而來，號稱「華哥」或「洗米華」的周焯華被澳門當局覊押，釋放無期，連帶核心的澳門賭廳業務全線暫停。原先澳門業界1980年代尾創建既可容許賭客賺碼佣高息的賭廳行業大受衝擊。在太陽城出事前，賭廳制度的始創人「大姐大」司徒玉蓮早已叫停鑽石廳營運，本港知名商界人士朱李月華的父親打理的黃金廳亦接連將葡京酒店的多個賭廳收縮，突顯周焯華的另類高調，太陽城相關機構營運上未有適時收手，最終招惹禍因。
鑽石廳叫停業務 突顯周焯華高調
一般市場認知的是，內地媒體《經濟參考報》曾於2019年點名炮轟太陽城透過海外網絡賭場吸賭客，擾亂國家金融秩序，已為今次事件敲響警號。周焯華雖然一度在澳門高調開記招揚言依法營運，惟事隔兩年「紙終於包不住火」，終被溫州公安直轟有人非法在內地開賭場，檢察院批准逮捕當事人。澳門司警及檢察院亦採取行動，於本周一將周焯華及一干人等覊押。據市場流傳的消息，系內的個人秘書、資訊科技部、市場部、策劃部、同系相關的遊澳集團都有負責人捲入其中。當中更流傳，大概在2017年及2018年，事件已經引起內地機構注意並調查，只是未有曝光。若然消息屬實，其實早已反映警號頻頻亮起，但為何當事人及相關管理層未有察覺而收手？至今仍是一個謎。
市傳內地2017年已調查事件
在今次事件前，賭廳界甚有江湖地位的「大姐大」司徒玉蓮，其長期在澳門假日酒店營運的鑽石廳營運早於7月停業；商界名人「朱太」朱李月華的父親李惠文、亦即人稱「福哥」等打理的黃金廳，亦陸續叫停葡京酒店的高層賭廳，集中精力營運新葡京的賭廳業務，似乎已有山雨欲來的啟示。
賭廳制度自1988年由鑽石廳肇始，主要招攬港客、東南亞及韓、日客路，提供較好的服務，藉此提高枱面殺數，曲線幫助當時經濟疲弱的澳葡政府創造稅收，支持澳門發展。有關制度讓賭客高額買碼，換來碼佣、同時可享受客房及餐飲服務。賭客向賭廳存錢，到訪澳門時可把部分存款換成泥碼玩樂、沒到賭場博彩時更可賺取月息2厘甚至3厘的高息，吸引賭客變相做投資。及後經太陽城等人發揚光大後，進一步衍生跨境直播及電話投注等服務，給予深受賭禁的內地客方便，遙控參與海外博彩。後來澳門落閘不許電投，菲律賓博彩業就坐享漁人之利，引來一眾澳門賭廳開拓此市場。尤其在過去兩年疫情衝擊下，這為賭廳業界財路，但隨着內地高調打擊，搞博彩網絡化成了業界神話人物「華哥」生意的催命符！