上季以永久離港為由提取強積金 再創新高

涉及金額逾26億 按年增近53%

積金局發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。發言人又稱，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

BCT銀聯：10月及11月同類個案略回落

BCT銀聯集團表示，集團錄得今年以永久離港為由提取強積金的申請個案上升，今年第二季較首季升四成，而第三季與第二季相若，但10月、11月的個案略為回落。

此外，積金局的統計摘要顯示，截至今年9月底，強積金總資產值約1.17萬億元，按年增14%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過3980億元。過去5年間，強積金總資產增加78%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為4.4%，高於同期的1.6%通脹率。

積金局又稱，在今年首三季，強積金已收總供款618.4億元，以首三季計算，為歷年最高。其中，可扣稅自願供款在今年首三季總額共20.7億元，與上年同期比較，增幅為29%，反映其日漸受到成員歡迎。

DIS核心累積基金一年淨回報15.2%

至於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）方面，截至今年9月底，約254萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據DIS投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1040萬個強積金帳戶的24%；總資產值約807億元，佔強積金總資產7%。過去一年間，DIS下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為15.2%及3.1%。