東南亞最大獨角獸Grab美國掛牌 早段曾升逾20% 歷來最大單一SPAC交易

明報記者 周綺琪

按公司文件披露，是次共有4120.65萬股參與股東大會，上述企業合併議案獲4099.25萬股、即約99%贊成；另有約7.49萬股反對。公司又透露，幾近未有股東贖回股票，贖回比率僅0.02%。

合併後估值高達3112億

事實上，Grab是次上市並非一帆風順，集團早於今年4月已宣布透過SPAC方式、與Altimeter Capital合併上市，原定計劃今年7月掛牌，但因財務審計而延期。

據是次合併協議，集團將可獲約45億美元現金，當中包括40億美元的私人股權投資，由貝萊德（BlackRock）、富達國際（Fidelity International）和淡馬錫等參投，料為東南亞企業歷來最大規模的美股發行。Grab共同創辦人兼行政總裁陳炳耀曾經表示，集團會考慮所有選擇，不排除會在新加坡作第二上市。

據官網資料，Grab自2012年成立以來，業務已由最初的召車、食品配送等，涉獵至酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務；目前營運市場已擴展至新加坡、泰國、越南等8個東南亞國家的465個城市。

軟銀持18.6%股份為最大股東

Uber滴滴緊隨其後

Grab創辦8年以來亦做了多輪融資，涉資超過100億美元（約778億港元），當中投資者可謂「星光熠熠」，包括軟銀、滴滴、Uber、豐田汽車、本田汽車、現代汽車等均有份參投。

據資料顯示，目前軟銀持有集團18.6%股份，屬集團最大股東；其次則為Uber和滴滴，分別持有14.3%和7.5%股份。至於兩位共同創辦人陳炳耀及陳慧玲，以及主席Ming Maa合共持股3.3%，而投票權高達60.4%。