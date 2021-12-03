港交所公布新措施助推廣ESG

先觀察市場歡迎程度 適時推產品

港交所表示，淨零排放指引將引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑，包括了解計算碳排放量及建立碳排放基準線所需的資源；制定短期和長期碳減排目標；識別減排潛力；了解各類可降低價值鏈以外排放量的緩減策略；以及認識不同業界領袖實施的各種淨零排放策略。

此外，STAGE產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」後，現新增「股本證券」欄目，展示本港上市公司的ESG指標，相關數據主要由領先ESG數據供應商提供，包括恒生指數、MSCI及標普全球，現時涵蓋超過660家上市公司，佔所有港交所上市公司的四分之一。

今年STAGE平台產品增至86隻

許淑嫺指出，STAGE成立一年，平台產品數目由去年的29隻增至今年86隻，截至今年11月底，在港交所上市的綠色債券共有91隻，較去年大幅增加，集資額由660億元增至超過2600億，增幅超過3倍。此外，她表示，淨零排放指引為首份實用的ESG企業指引，繼上市科近期刊發氣候信息披露指引後，期望企業不止關注ESG的信息披露，亦要開始着手減碳。