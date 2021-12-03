雷蛇「變相折讓」獲提私有化 每股2.82元 低傳聞價三成 股價挫近8％

明報記者 蔡穎霖

根據公告所指，雷蛇作為一家香港上市公司，於軟件及服務領域尋求機遇受到限制，該等新興領域趨於較高風險且可能對公司近期可盈利性及股價產生不利影響。隨着公司於新興領域的擴展，陳民亮認為私有化將為雷蛇提供靈活性，實施不同業務策略或追求其他更多業務機遇，同時不受限於聯交所的上市監管限制及合規義務，亦毋須關注短期市場反映。

通過私有化需不多於4.2%股東反對

按聯交所披露，陳民亮持有30.09億股雷蛇，相當於已發行股份34.35%；而林嘉林則持有20.55億股，相當於23.46%股權，兩人合計共持股57.81%。由於雷蛇要成功私有化，獨立股東反對票不可多於10%，相當於要不多於4.2%股東反對。

張智威：難判斷是否「走漏風聲」

雷蛇早於10月底宣布大股東研究提出私有化，其後路透社引述消息報道，公司計劃以每股4元私有化，相當於約350億元估值；消息進一步刺激雷蛇股價急漲11.5%。不過公司同日稍後時候澄清，未就潛在交易作出決定，要約價格仍然待定。

在昨天正式提出私有化以前，雷蛇股價於上月底突然急挫，單日最多跌近三成。信誠證券聯席董事張智威形容，市場總有春江鴨偷步買入或沽貨，難以斷定是否「走漏風聲」。不過雷蛇研究提出私有化以來，股價最高亦只見3.05元，跟傳聞作價每股4元有一大段距離，投資者應有所懷疑和警覺。對於今次私有化作價2.82元，張智威認為以雷蛇市帳率4.84倍計算，屬於合理水平。