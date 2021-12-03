翁順來：冀提高中巴收入派息

集團主席：翁順來角色有待決定

中巴股東、對冲基金Argyle Street Management廖姓代表表示，集團主席顏亨利昨日稱，對委任翁順來未有任何計劃說法感驚訝，並質疑委任有否諮詢過第二大股東、即顏亨利叔嫂顏蘇雪文（為已故董事顏傑強遺孀）意見。顏亨利則說，翁順來將來在中巴的角色、地位未考慮，詳情有待一一決定，但是公司對翁順來在房地產的經驗感滿意，並強調：「有同顏女士（顏蘇雪文）講過（委任）情况，上年她未能投票，未獲法庭頒令，今年她有與會及投票。」

翁順來昨日在會上表示，感謝董事會委任他做行政總裁，他會在董事會領導下全力以赴，以提高收入、利潤及派息作為目標。他又說，包括顏亨利在內的多名董事已是地產專家，並謂：「加入中巴，希望從另一角度，為公司注入新動力、新思想，提高多元化管理，推動公司發展更好。」顏亨利續補充，集團佔20%權益的合資公司，將於12月21日就柴灣車廠重建項目支付45.4億元補地價，並在12月29日之前完成，項目剛進行地基工程。