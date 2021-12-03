爆疫後供應持續減少 大東京新盤樓價年升10%

今年上半年，疫情緩和以至大量庫存釋出，東京首都地區供應量按年大增77.3%。數據顯示，今年3月至6月份，當地買賣比率強勁並高於68%。

大東京新建公寓平均售價465萬

儘管如此，東京供應仍然遠低於需求，10月份新盤供應按年跌近四成，只有2055套公寓推出市場，庫存亦持續回落，因此首都的平均價格仍上升10%以上。

如果認為東京樓價太貴，亦可考慮北海道地區，當地最大優勢是二世古滑雪場，每年都吸引不少國內及國外遊客，雖然疫情令當地經濟及酒店業大受打擊，但隨着疫情回復，環球多國開放旅遊及通關，相信都會利好當地樓市。

有意投資者可以買入滑雪場附近的物業，當中不少物業價格已包括家俬及民宿牌照，例如新盤Queens Park CK Village Niseko Hirafu。樓盤是單幢複式別墅，建築面積由627至869方呎，售價由390萬港元起。

北海道置業 可考慮近滑雪場

物業賣點是鄰近Grand Hirafu滑雪場、4分鐘車程直達「Hirafu十字街」，以及10分鐘車程直達「俱知安駅」。

[海外置業錦囊]