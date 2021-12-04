滴滴宣布美退市 轉港上市 無提「私有化」 ADS早段急跌16％

明報記者 蔡穎霖

根據公告，滴滴將其美國存託股票（ADS）退市，並在另一國際認可的證券交易所，轉換為可自由交易的股份。公司亦已獲董事會授權，尋求滴滴的A類普通股回流香港主板上市。於稍後適當時間，滴滴將按照必要程序組織股東大會，表決上述事項。

股價自上市跌逾50% 私有化難度高

早前有外媒報道，滴滴考慮以私有化方式安撫中央監管機構。對中央重罰及退市陰霾的滴滴，股價從上市定價14美元跌逾50%。若果以私有化後來港上市，公司或考慮以招股價附近水平進行要約，所需要的資金較多，故做法難度似乎較高。而滴滴早前已澄清，私有化傳聞不實。

安永華南地區主管合伙人兼亞太區上市服務主管蔡偉榮對本報表示，不少中概股能夠符合港交所（0388）相關條件，相信4個月的準備時間亦已足夠，不過強調個別例子的情况有所不同。

安永：轉板對機構投資者較有利

滴滴聲明沒提及私有化。蔡偉榮表示，若一家公司透過私有化方式退市，涉及的交易資金需要由該名要約股東提出，不能動用公司資金。採用轉板形式則對相關公司的機構投資者比較有利，即使投資貶值，投資者也可以有相關股價參考，在審計上非「Total loss（全部損失）」。他重申，公司退市需要經股東表決後作實。

滴滴今年6月底赴美掛牌，隨即陷入監管風暴，直至昨早公布退市決定，上市歷時僅156天，刷新中概股最快宣布退市記錄。資深投資銀行家溫天納估計，是次滴滴「美國之旅」來去匆匆，或會產生更多牽連，例如美國證交會（SEC）對中概股IPO會收緊監管和審查。

滴滴部分Apps傳內地蘋果恢復上架

巧合的是，在滴滴宣布從美國退市的決定後，據報滴滴旗下部分Apps於蘋果中國應用商店恢復上架，當中包括滴滴加油、DiDi-Rider、小桔有車等；滴滴出行仍然下架。不過，《科創板日報》及後核實，發現滴滴加油及DiDi-Rider從來未曾下架。