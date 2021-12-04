美證交會通過《外國公司問責法》 中概股爆股災
文章日期：2021年12月4日
【明報專訊】滴滴出行（美：DIDI）赴美上市近半年，可謂中美兩國都不討好。7月初網信辦進駐滴滴後，內地當月隨即推出新規，列明擁百萬客戶數據企業若赴海外上市，必須經過審查及批准；而美國對中概股亦愈來愈不友善，美國證交會（SEC）昨宣布通過修訂《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，否則或於3年內除牌。公司亦須向美國證交會提交文件，申報是否由外國政府擁有或控制。
未能連續3年呈交審計報告或除牌
早在2020年底，美國時任總統特朗普簽署上述法案，使之正式生效成為法例。《問責法》明確列出，若外國公司未能連續3年呈交審計報告予美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審核，將禁止在美國任何交易所上市；同時給予美國證交會停牌甚至除牌的權力。上市公司將有15天的時間對美國證交會提出異議。美國證交會主席蓋斯勒（Gary Gensler）表示，欲到美國上市的公司，必須提供企業帳簿予PCAOB審計。他特別提到，PCAOB正與全球50多個外國司法管轄區合作，僅中國內地及香港不包括在內。
中概股陷退市陰霾，昨晚早段多隻中概股急跌，虎牙（HUYA）、愛奇藝（IQ）、騰訊音樂（TME）、富途（FUTU）等跌幅超過一成；京東（JD）較港收市再跌近8%，網易（NTES）較港收市跌8%。阿里巴巴（BABA）較港收市再跌9.4%；嗶哩嗶哩（BILI）跌9%，較港收市再跌近7%。