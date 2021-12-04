科技股拖累恒指 夜期低水382點

科指開市失守6000點

《外國企業問責法》或令中概股須從美股退市，隔晚相關ADR下挫，拖累在港上市股份表現，電商股寶尊（9991）和嗶哩嗶哩（9626）均跌逾7%，於昨日收市後染藍的京東（9618）和網易（9999），分別跌5.97%和4.78%。彭博社列出10隻高市值，潛在會來港上市的中概股，除了已公布的滴滴，亦包括拼多多（美：PDD）、蔚來（美：NIO）、貝殼（美，BEKE）、陸金所（美：LU）、滿幫（美：YMM）、看准網（美：BZ）、騰訊音樂（美：TME）、富途（美：FUTU）和唯品會（美：VIPS）。

北水淨買入 美團快手騰訊仍跌

恒指早上最多跌337點，低見23,451點，不過，銀行股反彈支持大市，恒指收報23,769點，跌22點，主板成交1659億元。國指跌0.6%，收報8455點。北水淨買入多隻科技股，美團（3690）有8.91億元淨買入，快手（1024）和騰訊（0700）則分別有4.95億元和2.5億元淨買入，不過快手仍跌3.56%，美團和騰訊則跌逾2%，同為拖累恒指最多的藍籌。

友邦（1299）昨日險守80元，跌1.87%，收報81.3元。不過銀行股續有反彈，匯控（0005）升1.93%，建行（0939）升1.33%。港交所（0388）則受惠中概股來港消息，昨收市升4.35%。

摩根士丹利發表報告，認為現時未是撈底中資股的時候，除了進一步下修盈利預期，因為新冠變種病毒Omicron，中國很可能需很長時間維持零感染政策，影響服務業，近期不太可能有復蘇的趨勢。