李克強再提適時降準 續實施穩健貨幣政策

李克強介紹了中國經濟形勢，指中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，確保經濟平穩健康運行。

7月初提降準後 人行「放水」萬億

直至昨日前，李克強近數月都沒有再提「適時降準」，而對上一次提到「適時降準」，是在今年7月初，在他提出「適時降準」後兩日，人行即宣布全面降準，當時「放水」1萬億元人民幣。李克強近日已多次談及經濟有下行壓力，不到一個月之間，他在多個場合均提到「中國經濟有新的下行壓力」，並多次強調政府將會增強宏觀政策的前瞻性及針對性，做好跨周期調節。

昨晚央視又報道，李克強稱中方高度重視與IMF的關係，願進一步深化雙方合作。希望IMF繼續致力於推進份額和治理改革，在幫助發展中國家應對疫情、促進全球經濟復蘇方面發揮更大作用。格奧爾基耶娃則高度讚賞中方為推動經濟恢復發展而採取的各項措施，願進一步加強交流合作，推動世界經濟平衡復蘇。