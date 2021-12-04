新股上市涉貪案 楊金隆林楚華脫罪 官：無法證明楊知悉林參與12新股IPO

明報記者 葉翠

控方案情指出，楊金隆獲林楚華推薦取得馬會會籍，並收取合共915萬元傳入郝媛媛及夫婦二人聯名戶口的款項，而在處理12宗林楚華涉參與其中的新股審批時，並無向港交所申報利益衝突。二人被控一項串謀向公職人員提供利益罪，林被控一項向公職人員提供利益罪交替控罪，楊另被控一項公職人員行為失當罪。

915萬代投資

對高收入人士沒什麼大不了

法官表示，控方未能在沒有任何疑點的情况下，證明楊金隆知悉林楚華涉參與該12家新股上市過程，指二人雖是私交友好，但無任何聯交所文件顯示林楚華與該些新股上市有關。林楚華雖曾就其中一家IPO良斯集團（現稱曠逸國際）（1683）的上市申請向楊金隆查詢看法，但亦不能證明林實質參與其中。

此外，法官又指，控方未能證明林楚華存入915萬元款項至郝及二人聯名戶口屬於賄款，認為若是賄款，郝毋須大費周章購入私募基金，大可以用作購買股票以更快獲得回報。控方質疑林楚華同為金融界從業人士為何要依賴郝投資，法官指出，該些基金僅專業投資者才可購入，並需借用郝的人脈關係。

薦馬會會籍 不構成利益

至於楊金隆獲推薦所得的馬會會籍，法官表示，馬會的遴選會員每年提名名額有限，形容為「有價有市」，惟本案林楚華推薦會員並無名額限制，純屬「舉手之勞」，性質有重大分別，因此不構成利益。

廉署：將研判辭徵詢律政司意見

廉正公署發言人回應表示，尊重法庭裁決，會研究判辭並徵詢律政司意見，並指會繼續與相關監管機構保持緊密合作，聯手打擊本港金融市場的貪污及不當行為，維護市場廉潔誠信及公平營商環境，鞏固香港的國際金融中心地位。

港交所發言人回應稱，得悉區域法院昨日有關交易所一名前員工的裁決，廉正公署調查期間港交所一直全力配合。

港交所會在各業務的營運中秉承最高水平的誠信及專業，並會繼續致力保持香港作為領先金融中心的公平持正。